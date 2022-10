Yosmel Montejo plasma su historia de amor en su EP ‘The Next Step’

“Esta idea surge en 2020, cuando compuse el primer tema como regalo de bodas para mi esposa. Debido al coronavirus no pudimos efectuar la celebración como soñamos, pero terminamos haciendo un video musical con una ceremonia más íntima vía zoom.Entonces, pensé que sería buena idea seguir expresando todo lo que sentía por mi esposa”, detalló.

Yosmel es un joven romántico que encontró en la música el lugar perfecto para expresar sus sentimientos. Su inspiración en el romanticismo proviene de escuchar rey de los boleros, Luis Miguel. Su más reciente EP, titulado ‘The Next Step’, es el claro ejemplo de lo que Yozmel busca expresar a través de sus canciones.

Además de sentirse orgulloso de la influencia que ha dejado la música mexicana en él. “Me encanta Luis Miguel, gracias a él conozco los boleros románticos”, expresó el cantante. De ahí que su último EP titulado ‘The Next Step’ sea un material dedicado a su esposa, en el que cada canción simboliza una etapa vivida a su lado, logrando así crear una historia contada cronológicamente. (Juan Gabriel regresa cantando “Déjame vivir”)

Después decidió probar suerte en La Habana, logrando ser bajista del grupo Juan Kemel y La Barriada, de la orquesta de Haila María Mompie (ex cantante de Bamboleo).

“Tania Pantoja también me tuvo en su orquesta, al igual que otros proyectos de Jazz en la ciudad de La Habana. Mi última participación en orquestas cubanas fue con Orlando Valles Maraca y su Otra Visión, una de las más prestigiosas en el país por su alta calidad, ya que el latín jazz y la música popular cubana. Este proyecto me permitió pisar grandes escenarios. En 2011, realizamos un tour por Estados Unidos, es ahí cuando defino que me quiero quedar para hacer crecer mi carrera en ese país ”, expresó el músico.

Gracias a su talento, ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas reconocidos a nivel internacional como Poncho Sánchez, Stanley Jordan, Kamasi Washington, Oscar de León, Luis Enrique, Danilo Pérez, Néstor Torres, Andrés Levin, José Alberto “ El Canario “, Andy Montañez, Mariano Morales, entre otros.

Actualmente, forma parte de la banda de rock de Colín Hay (Men at Work), también Dustbowl Revival; al mismo tiempo que trabaja en su propio proyecto del cual ya tiene en plataformas digitales el álbum “Red Suitcase”, de 10 temas; un single llamado “Hollywood” y su más reciente EP ‘The Next Step’.

Si quieres saber más de este artista, síguelo en redes como @yosmelbass