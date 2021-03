“Estoy, de verdad, impresionada de ver cómo esta gente de Casting Look y en especial el dueño del concurso, de la farsa de Señora Colombia, están intentando... Otra vez van a hacer el certamen de Señora Colombia. Miren, ustedes tienen que buscar el juicio, tienen que dejar de andar engañando a la gente. O sea, en especial al señor Efraín Quintero, que si ve estos videos, ojalá los vea, deje de estar inventando hacer Señora Colombia otra vez cuando a mí ni siquiera se me entregaron los premios y ni siquiera se me entregó la franquicia que supuestamente me gané, yo tengo muchas pruebas que pueden jugar en su contra”, comienza Yoselín y continúa asegurando que ha intentado comunicarse por teléfono, a WhatsApp y todos los medios con el dueño del concurso, pero este nunca le contesta aduciendo que está “enfermo”.

En concreto, Yoselín asegura que, luego de obtener el título y el consiguiente derecho de representar a Colombia en una certamen internacional, la organización le pedía dinero. Al principio, supuestamente decían que necesitaban 6.000 dólares: Yoselín pondría 3.000 y ellos los 3.000 restantes, sin embargo, la entonces reina averiguó con sus contactos en Estados Unidos, país donde vive, y allá le explicaron que solo se necesitaban 1.500 dólares. Y encima de eso, se suponía que Yoselín había ganado el derecho a ir sin pagar un peso al obtener la corona.

“Si tienen a una familiar, amiga o vecina que está interesada en ir, por favor, díganle que no vaya. (...) Yo no necesito el dinero, yo no necesito la franquicia, gracias a Dios. Lo que yo quiero es que este concurso se acabe, porque es una farsa y que por favor dejen de estar engañando a la gente”, asegura y dice que no necesita “pelear por dinero”, que podría ir a cualquier franquicia, pero que quiere justicia.

“Se equivocaron conmigo”, concluye, asegurando que quizá los dueños de Señora Cartagena pensaron que ella entregaría el dinero sin indagar, por ser una persona estable económicamente... “Pero yo no malgasto mi dinero”, agregó.