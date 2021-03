Con la inesperada muerte de Jorge Oñate también han llegado los homenajes y sentidos mensajes de artistas, fans, colegas y seguidores en general.

Carlos Vives fue uno de los cantantes colombianos que se unió a las voces de condolencias por la muerte del 'Jilguero de América' y expresó su admiración por este maestro del vallenato.

“Muy triste por la muerte de Jorge. Quiero hacerle llegar a su familia un abrazo de condolencia. A todos mis amigos del alma que disfrutamos de sus canciones en nuestra infancia. Recordar que Jorge fue la voz de mi conjunto vallenato favorito: los Hermanos López”, dijo Vives en entrevista con Caracol Radio.

Además, destacó la voz de Oñate, mencionando que será inolvidable y finalmente contó detalles de su relación con el Jilguero, señalando que “no eran muy allegados”.

“Y aunque yo sé que no fui su colega favorito y que por lo general me daba palo, yo quiero que él se vaya sabiendo que me quedo muy orgulloso de tener su voz en mi canción ‘El sombrero de Alejo’”, comentó el samario al medio radial.