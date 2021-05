Cuando History Channel pensó en la versión Latinoamérica de ‘Inexplicable’, sabía que tendrían que buscar un presentador de quilates, pues la versión original cuenta con el legendario William Shatner.

El escogido fue el reconocido actor colombiano, de extensa trayectoria en Hollywood, John Leguizamo, quien debuta como presentador en esta serie en la que destacados científicos, historiadores, testigos y expertos analizarán los eventos más misteriosos e inexplicables de Latinoamérica junto a sus protagonistas. (También le puede interesar: La noche que tanto esperó Laura Olascuaga, Miss Universo Colombia)

Una primera temporada en la que se navegará por misterios como El Chupacabras, el Milagro de los Andes con los sobrevivientes que llegaron a consumir carne humana para vivir, la Piedra Negra de Zacateas, Chico Xavier, la Vuelta a Sudamérica de 1978, entre otros,que se estrenará el domingo, 23 de mayo a las 9:50 p.m. (una noche antes en al señal de Directv.

Actor, productor y guionista nacido en Bogotá, además de comediante de stand up, Leguizamo tiene más de 150 créditos en películas de Hollywood y se ha destacado en roles tan versátiles como Carlito’s Way, Moulin Rouge, Romeo + Julieta, The Fan, ¿Reinas o Reyes? o John Wick, donde compartió cartel con actores de renombre como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Ewan McGregor, Patrick Swayze, Nicole Kidman, entre otros.

Ahora, se entrega al misterio, a lo inimaginable y desconocido de un territorio como América Latina, que él mismo ha ido descubriendo con el pasar de los años.