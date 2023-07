‘Yo Me Llamo’ 2023: Lady Gaga lanzó tremenda amenaza tras no ser aceptada

Caracol Televisión ha dado la bienvenida a una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, el famoso reality musical que busca al “doble perfecto” de reconocidos artistas. Este 2023, el programa promete sorpresas, música, shows y talento, destacando lo mejor de Colombia en el arte de la imitación. La competencia ha retomado su lugar en la programación nocturna colombiana, presentando un semblante distinto que ha capturado la atención de la audiencia.

En su segundo capítulo, el programa se ha enfrentado a una multitud de participantes ansiosos por demostrar su parecido y potente voz, similar a la de los artistas originales. Las audiciones y fases de la competencia han dejado en claro el nivel de exigencia que los concursantes deberán enfrentar, llevándolos a esforzarse tanto en el físico como en la preparación vocal para asumir el reto artístico que la escuela del programa impone. Lea: ‘Yo Me Llamo’ 2023, las nueve mejores audiciones: “Elvis Crespo puso a bailar”

Durante el desarrollo del segundo episodio, los televidentes fueron testigos de un momento emocionante en el que una concursante hizo su aparición imitando a la famosa cantante internacional Lady Gaga. La participante mostró una actuación increíble, siendo elogiada por su expresión corporal y estilo, que dejó entrever el potencial que poseía.

Sin embargo, cuando llegó el momento de interpretar las notas graves en el tema ‘Born This Way’, los jurados se mostraron dudosos y tambaleantes ante la decisión que no podría tomar. Aunque la concursante recibió elogios por su actitud y estilo en el escenario, no convenció completamente a los jueces.