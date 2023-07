Yo me llamo 2023: curiosidades del programa, ¿qué trae esta temporada?

La competencia será compleja y reñida, fueron miles los aspirantes a participar de esta nueva temporada cargada de novedades, de los cuales solo pocos fueron los escogidos para audicionar en el escenario de ‘Yo me llamo’. Lea: ‘Yo me llamo 2023’: “Esta vez hay un Pipe Bueno más maduro”

¡Luces, micrófonos, a cantar! Comienza una nueva temporada del concurso musical ‘Yo me llamo’ el cual comenzará una batalla reñida por el rating del programa más visto hasta ahora en la televisión colombiana el ‘Desafío The Box’.

A continuación, algunas curiosidades de su lanzamiento:

Nuevo escenario

Los cambios son buenos y definitivamente ‘Yo me llamo’ lo entendió, en palabras de Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol TV, expresó no haber conocido a un productor que tenga una idea y que esta sea un fracaso, “¡Listo vamos a hacer este programa para que no funcione!, nadie hace algo así”.

Por lo que se intuye que el esfuerzo del equipo para la nueva edición del programa va encaminada a lo que siempre se ha buscado desde un inicio, seducir al televidente. Lea:‘Tu flow mueve’: el reto de Tik Tok que busca el empoderamiento femenino

Por su parte Graciela Aguilera, ‘Chela’, como suelen llamarla, gerente de Entretenimiento de Caracol TV, afirmó que la idea de un escenario distinto al de las temporadas pasadas nace del equipo creativo de Caracol y del departamento de entretenimiento, liderado por Sampedro, “Ya estamos en la novena temporada, hay que sorprender, traer algo diferente, siempre hemos tenido sets llenos de tecnología, vamos por algo más clásico esta vez”.