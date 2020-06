“Yo decido si me lamento o me sacudo”, Señorita Colombia envía sentido mensaje

Los recientes y controversiales cambios anunciados en el Concurso Nacional de Belleza, que le darán el título a una nueva señorita Colombia este año para que nos represente en Miss Universo, han dado mucho de qué hablar por estos días, tanto así que María Fernanda Aristizábal decidió dirigirse a los colombianos con un emotivo mensaje. (Lea aquí: 4 puntos para entender la situación del Concurso Nacional de Belleza).

Aquellas palabras fueron publicadas en el perfil del CNB, en Instagram, espacio en el que María Fernanda recordó su compromiso como soberana, desde que obtuvo la corona en noviembre del 2019, que como de costumbre se realizaba en el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias. (Le puede interesar: Natalie Ackermann: “Yo quería que Mafe fuera a Miss Universo”).

“¿Qué significa para mí ser su Srta. Colombia? A mis 22 años puedo decirles con certeza que este ha sido un gran reto personal que hasta hoy he asumido con dignidad y absoluta responsabilidad”, se lee al inicio de la publicación.

La beldad también se refirió a que ese compromiso primero lo asumió con su departamento, Quindío, y después con el país, y agregó: “Pensar en la bandera de Colombia me mantiene firme en mi propósito de sumar y apoyar en lo que esté a mi alcance pues sé que mi banda, mi cetro y mi corona pueden ayudar a visibilizar las carencias que hoy existen pero que muchos no se permiten ver”.

“Puedo aprender si me lo permito”

María Fernanda no solo agradeció por todos estos meses y el apoyo recibido por Colombia, también se desahogó al expresar que pese a las recientes decisiones de otorgarle su lugar a otra representante, es ella quien decide tomar las cosas con calma. (Lea también: Señorita Colombia seguirá exaltando a la mujer desde otros certámenes).

“Contrario a lo que muchos podrían pensar que me tocó vivir el reinado más enredado y atípico, mi respuesta es que sin duda estoy transitando un año que a todas luces es particular, pero soy yo quien decido si me quedo en el lamento o me sacudo y avanzo con entereza, pues no depende de mi elegir las situaciones pero si puedo decidir abordarlas con más apertura y entender todo lo que hoy puedo aprender si me lo permito”, anotó la reina de Colombia 2019 - 2020.

El mensaje no terminó ahí, también añadió su posición pese a la pandemia que todos viven en estos tiempos, al decir: “Prefiero pensar que soy afortunada, pues me correspondió este título en medio de una pandemia que me ha demostrado lo fuerte que soy mentalmente, con incertidumbres que me han llevado a concluir que todo es perfecto y hasta los grandes atletas se pierden de grandes contiendas y eso no les quita su valía, pero lo más valioso es darme cuenta que tengo el afecto de un país que me lleva hoy a reiterar que mi trabajo es para ellos y que debo vivir este presente como lo realmente valioso’

Aristizábal finalizó el mensaje invitando a las personas, sobre todo a los colombianos, a que reciban las adversidades “con amor y sabiduría, pues como dice Drexler ‘Nada se pierde, todo se TRANSFORMA’, y está en tus manos tomar las frustraciones y volverlas una gran oportunidad de crecimiento a todo nivel. Los quiero, los abrazo y los tengo a todos en mi corazón. Gracias por tanto”.