Yina Calderón y Legarda: las polémicas revelaciones sobre su cercanía

“Amores, yo nunca hablo de esto... Él ya falleció y yo no voy a hablar mal de él, me están preguntando si lo conocí y sí lo conocí. Imagínense que esta señora (la mamá de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba... Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, salía con él, las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio, pero era un ser humano increíble”, relató la Dj en su video.

“Solo conté una pregunta que ustedes me hicieron, realmente no voy a trascender ni hablar más del tema, es una persona que sencillamente ya no está. Yo solo contesté una pregunta, les dije si yo lo conocí, no fui su novia, yo salí con él, intentamos las cosas pero el alcohol no dejó que las cosas trascendieran. No voy a trascender porque es una personas ya no está, se queda el hermoso recuerdo del ser que fue”, relató la influencer y Dj en un video que publicó en sus redes sociales.

Además, agregó que “Ese man (Legarda) era un bacán y era muy guapo... Qué falla, porque era muy talentoso, pero sí no me referiré más hacia él porque ya no está”. Le puede interesar: Reconocido cantante insulta en medio de un programa en vivo a Yina Calderón

Cabe señalar que pese a las aclaraciones que realizó Yina Calderón sobre lo que habría sido su relación con Fabio Legarda, los comentarios negativos de sus seguidores continuaron.