Yina Calderón y la polémica opinión sobre Lina Tejeiro y su novio

Lina Tejeiro está que no se cambia por nadie desde que hizo pública su relación con Juan Duque, un artista paisa de 25 años que se hizo famoso en las redes sociales con contenidos de humor, aunque ahora se dedica a la música. (¿Quién es Juan Duque, el nuevo amor de Lina Tejeiro?)

Para nadie es un secreto que la actriz se ha mostrado muy feliz junto a su nuevo amor, con quien constantemente comparte contenido en sus redes, por lo que más de un seguidor se ha atrevido a opinar sobre esta relación.

Una de estas fue Yina Calderón. La empresaria aprovechó que le preguntaron sobre la relación de Tejeiro y Duque para mencionar que “le parece que los sentimientos del cantante hacía la actriz no son genuinos”.

“Ustedes me preguntaron sobre qué opino de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque me da la gana”, comenzó diciendo Calderón.