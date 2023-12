Yina Calderón tildó de “bruja” a Andrea Valdiri tras su separación con Saruma

En una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, Yina fue consultada sobre la controversia entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Calderón, conocida por sus declaraciones directas, afirmó que siempre había sostenido que Andrea Valdiri no posee una energía positiva y que Saruma no debería haberse involucrado con ella. Lea: “Le gustan con dinero”: Yina Calderón arremete en contra de Andrea Valdiri

“Yina bruja, yo siempre les dije a ustedes que ella no era, que era terrible, que siento que tiene una energía supremamente pesada, negativa y que no es como se muestra. O sea, ustedes saben lo que yo pienso de esa mujer. Entonces obviamente ella no quería al pelao’, qué pesar con el pelao’ porque me cae súper bien”, expresó Yina Calderón.

Aunque Yina mostró simpatía hacia Felipe Saruma, a quien describió como un "buen muchacho", no dudó en calificar a Andrea Valdiri como una "bruja". Sus palabras han generado reacciones y han avivado aún más la polémica en torno al sonado divorcio de la pareja.