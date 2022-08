Yina Calderón se accidentó con motorizado: “Nos tocó sacar arma”

“Cogimos carretera cuando me enciende la camioneta a piedra”, aseguró la influencer con un tono de voz nervioso, además se encontraba con su hermana y una amiga.

Lo que no esperaba la influencer de 27 años era que el desconocido la increpara metros adelante y le apedreara la camioneta; por esta razón, Yina sacó su arma y lo intimidó, al parecer, en defensa personal. Lea aquí: Andrea Valdiri y Yina Calderón protagonizan nuevo escándalo en redes

“Resulta y pasa que un man se nos atravesó en una moto, hizo la pantomima de que iba a llamar a Tránsito y a mí me pareció muy raro. No llamó a Tránsito y yo alisté la pistola porque el man se fue y más adelante me encendió la camioneta a piedra. Nos tocó sacar arma”, dijo la empresaria de fajas.

Además, recalcó que pudo grabar al sujeto que la persiguió y violentó, video que hizo público en sus historias de Instagram.

“Me parece terrible. Gracias a Dios, yo alcancé a grabar al tipo, cuando se hizo el que habíamos chocado con él; es una trampa que colocan”, denunció la reconocida influencer.

Yina pidió ayuda para identificar al hombre, pues dice esta es una práctica común para asaltar o hacerle daño a las personas. Le puede interesar: Pillan a Yina Calderón dándole apasionado beso a otra mujer

“No pasó nada, pero, como les digo, imagínate, le pega uno un pepazo (disparo) a un man de esos y uno se mete en un lío”, señaló.

En otras historias, la influencer mostró cómo le dejó el hombre su camioneta luego del sofocante momento. La empresaria recalcó que el hombre habría sido quien causó el accidente y que ella no tenía miedo de esperar a las autoridades porque tenía todos sus papeles en orden para dirigirse a su finca.

“Menos mal que nosotros siempre andamos con quien nos cuida. Es muy delicada la situación, imagínate donde uno no ande armado”, acotó la exprotagonista de novelas.