Yina Calderón pidió ayuda a sus seguidores para evitar un lío legal

Sin embargo, en esta ocasión, Yina Calderón optó por ser más cautelosa y buscar el consentimiento de Omar Geles antes de utilizar un fragmento de su exitosa canción en su proyecto de guaracha. En una historia de Instagram, Yina solicitó la ayuda de sus seguidores para localizar al cantante y obtener su autorización.

"Necesito que ustedes me ayuden a localizar al señor Omar Geles (...) Lo que pasa es que yo quiero utilizar un pedacito de su canción, 'Hoja en blanco', para mi próxima guaracha y no quiero hacerlo sin autorización suya. Es un cover porque me encanta la canción, porque me encanta él", afirmó Yina Calderón en su historia.

La precaución de Yina Calderón se debe a una experiencia previa complicada en la que enfrentó problemas legales por un videoclip musical que publicó en YouTube hace varios meses. En ese caso, Yina hizo un cover del tema “Como duele el frío”, cuya autoría pertenece a Wilfran Castillo. Aunque inicialmente afirmó que tenía autorización para utilizar la canción, su video fue eliminado por infringir derechos de autor.