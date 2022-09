Yina Calderón no ha podido dormir porque se le está “subiendo un muerto”

“Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir, porque se me sube...”, dijo muy preocupada.

“Me viene ocurriendo hace, más o menos, un mes, me ocurrió la semana antepasada. El año pasado ya me pasaba, se los había comentado a ustedes y de un momento a otro, paró. Pero, otra vez estoy en la misma, nenés... Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar”, explicó.

Agregó que “sé que mi novio está al lado y yo trato de hablar, y él no me escucha. Mi mamá y yo estuvimos buscando por internet, decía que supuestamente se despierta primero el cerebro y no el cuerpo. Pero no, nenés, no debe ser eso porque yo siento que es algo peludo, como que me manosea... Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí; yo rezaba, me quedé dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada. Necesito que ustedes me ayuden, a ver qué puedo hacer, porque ya me preocupa”.

Finalmente, Yina confesó que no se trata de drogas ni de ninguna sustancia porque a pesar de llevar una vida desordenada, afirma que no consume nada. (Andrea Valdiri y Yina Calderón protagonizan nuevo escándalo en redes)

“Preocupada, porque yo no consumo drogas, al contrario de lo que ustedes piensan; nunca he probado la droga, no me gusta el cigarrillo. Tomo como una persona normal... Yo no soy una mala niña, tengo mis defectos, como cualquier ser humano. No me gusta la brujería, no me gusta nada de esas mar!<@¿@5...”.

Ante el hecho, sus seguidores inundaron la publicación de comentarios relacionados con el tem. Algunos le dijeron que solución era orar y confiar en Dios. Mientras que otra persona le indicó que era un ‘íncubo’, que supuestamente es un “demonio medieval” y que por eso tiene connotaciones íntimas las sensaciones que tiene.