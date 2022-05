“Ya estoy llorando, pero no estoy llorando por el dolor. Estoy diciendo que me ha tocado tan duro”, indica Yina al inicio del video. Lea aquí: Video: el beso de Yina Calderón a famoso cantante de vallenato

“Ustedes me han tirado reduro. Por ustedes me voy a tatuar”, expresó, mientras momentos después revelaba la imagen del príncipe Vegeta en su piel. Le puede interesar: Esto pasó entre Yina Calderón y Lina Tejeiro en fiesta de Aída Victoria

“¿Por qué me lo hice? porque me gusta la irreverencia. A mi me gusta la irreverencia, por eso tengo a Bart Simpson (...) Me hice a Vegeta (...) No sé, es el que más se gusta de toda la serie de Gokú”, concluyó al referirse a Dragon Ball.