El comentario lo dijo, luego de que le preguntaran porqué no se hizo su cirugía con otros médicos, como el que operó a Valdiri, por lo que Yina no dudó en hablar sobre el cuerpo de Andrea, quien pasó por el quirófano hace varios meses tras dar a luz a su segunda hija Adhara.

La empresaria de fajas agregó que “la platica se perdió, pues para quedar como uno está, mejor no se opera”.

Como era de esperarse, las opiniones de usuarios inundaron las redes. Aunque hubo comentarios dividios, la mayoría defendió a Valdiri.

“No te compares con Andrea”, “Y la mamá dice que no le ataquen a la hija, y ella si puede ir atacando a otras personas, la doble moral”, Jajajsaj, ya quisiera yina estar como Andrea”, “Quiero verle la cintura que dice que tiene a ver a ver hija o solo son retoques de fotos”, fueron algunos de los mensajes.

Valdiri respondió...

Muchos esperaban la respuesta de Andrea, quien no dudó en defenderse a través de sus historias de Instagram, donde etiquetó a Yina.

“Yo tengo jeta y no me voy a quedar callada. Voy a defender a mi cirujano. Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”, expresó la bailarina.

Agregó con rabia que: “Mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo. Eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos, que te has rayado cuanto quieres, lo que necesitas no es un psicólogo, sino un psiquiatra”.

Además le envió un mensaje a la mamá de Yina Calderón, quien siempre ha pedido que respeten a su hija en redes sociales.

“Dile a tu mamá que te pide respeto en redes sociales que su hija tiene que respetar primero. Es más voy a dejar tu arroba aquí para que la gente te siga y emprendas”, puntualizó Valdiri.

¿En qué quedará la pelea? Amanecerá y veremos, pues Yina no ha vuelto a publicar nada al respecto.

Aquí los videos de la pelea.