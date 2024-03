Yina Calderón denunció que un hombre la agredió en Montería: “me mechoneó”

La DJ se defendió y su equipo de trabajo trataba de alejarla del agresor, sin embargo, este le arrancó parte de su cabello y continuó con los insultos y agravios contra Calderón.

Por su lado, la influencer mostró su indignación y aseguró que se estaba afectada tanto física como emocional: “¿Cómo es posible? Me quitaron el pelo, me pegaron y mi hermana pasando por esto, de verdad que no vuelvo a Montería. Di el mejor show, pero un travesti me cogió el cabello y me mechoneó... se pasaron. Yo despidiéndome de buena manera cuando ese tipo me tira una cerveza”. Lea aquí: La estrofa de la nueva canción de Yina Calderón por la que es criticada