Yina Calderón cierra el 2022 con nueva polémica contra Andrea Valdiri

Ante el revuelo, Yina no dudó en reaccionar al comentario, recordando algunas situaciones del pasado por las que pasó Valdiri. “’Señora’ claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c.... Si había o no hijos, si era o no casado...”, comenzó en su respuesta que la hizo a través de un post desde su cuenta oficial.