Yina Calderón arremete contra Aida Victoria: “Necesita vistas”

En el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales y estrategias mediáticas suelen generar gran atención. En esta ocasión, la polémica y carismática Yina Calderón expresó sus opiniones sobre la relación entre Aida Victoria Merlano y el conocido streamer Westcol. Lea: Le llueven críticas a Yina Calderón por controversial video sin ropa

Calderón, reconocida por sus comentarios directos y sin filtro, compartió su perspectiva durante una reciente interacción en redes sociales. La empresaria y exprotagonista de reality señaló que Westcol tiene una considerable cantidad de vistas, lo cual podría beneficiar a Aida Victoria, quien, según Yina, no está sonando tanto en el ámbito mediático últimamente.

“Westcol me cae mal y ustedes lo saben, pero Aída está haciendo una buena estrategia porque está caída, no está sonando en ningún lado y ella no es bruta. Todo el mundo se busca la platica y ahí hay vistas”, comentó Yina Calderón, destacando la posibilidad de que la relación entre Aida Victoria y Westcol sea parte de una estrategia para obtener visibilidad en plataformas digitales. Lea: Internautas le dieron la razón a Yina Calderón sobre críticas a Valdiri