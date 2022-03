Hace pocos días, La Jesu publicó un video en el que le respondió de forma contundente a Yina Calderón por criticar su rostro, pues bien, ahora la reconocida actriz Lina Tejeiro se unió a la polémica. Vea aquí: Video: Yina Calderón critica el rostro de La Jesu y esta le responde

Resulta que Lina le envió un mensaje privado por WhatsApp a La Jesu para felicitarla por la “peinada” que le dio a Yina, es decir, por el contundente mensaje. La Jesu publicó una captura de pantalla del chat con Lina a través de una historia de Instagram y parece que esto no le cayó nada bien a Yina.

“En cuanto a la imagen que subiste de la señorita Lina Tejeiro, metiéndose en lo que en lo que no le importa, quiero decirle eso, que no se meta en lo que no le importa, porque usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces y ya, tampoco tengo nada en contra de suyo”, dijo Yina Calderón.

Tejeiro no se podía quedar con esa, pues ella usualmente se toma las polémicas y críticas con gracia, así que en tono de burla y a carcajadas le respondió a Yina diciendo: “Creo que a los hermanos Gasca se les escapó un payaso del circo”.