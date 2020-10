‘Tus mentiras’, así se llama la nueva canción del artista vallenato Yeider López, quien con su talento y profesionalismo busca cautivar a todo el país.

La recién lanzada canción fue escrita por el mismo Yeider, y habla de desamor de manera dinámica y divertida. “El sencillo no solo logra plasmar todos los ingredientes típicos y propios del vallenato y la nueva ola; sino que además, cuenta con un atractivo formato audiovisual”, dijo el artista nacido en Villanueva, La Guajira.

Video original

El tema tiene video oficial, realizado por Juan Pablo Gutiérrez, quien ha participado en diferentes producciones del cantautor. Gutiérrez es un gran caricaturista colombiano y toda esa creatividad la plasma en el clip de ‘Tus mentiras’.

“Debo admitir que la canción ha sido más que un sueño hecho realidad. Es un reto maravilloso que me enamoró, me exigió y me llevó a límites de creatividad desconocidos. Gracias a Yeider por permitir arriesgarme a hacer un formato diferente para lo que hasta ahora se ha visto en cualquier video del género vallenato”, dijo Juan Pablo.

Yeider agradeció a Dios y a la vida no solo por el talento otorgado sino por las personas y las entidades que a pesar de lo difícil de este año, debido a la pandemia, siguen creyendo en su proyecto musical y han aportado desde todos los ámbitos a la realización de este trabajo. Yeider reside en la ciudad de Valledupar.

Sigue a este artista en todas las redes sociales y plataformas musicales como @yeiderlopezmusic.