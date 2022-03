“Jenn Muriel es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa, que no creo que haya dos mujeres iguales”, dijo con profundo dolor el influencer.

El pasado 24 de febrero Yeferson Cossio fue tendencia por un video íntimo en el que aparecía con otra mujer, que no era su novia actual. (Yeferson Cossio habló sobre filtración de video íntimo con su ex)

Además, confesó que la ama mucho aún y que aunque tiene esperanzas de volver con ella, él sabe que es poco probable que eso suceda.

“No fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra... No tengo una sola queja por decir de Jennifer y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores. Espero que sigamos siendo amigos, pero es difícil para ambos. Me encantaría volver con ella, pero no creo”, aseguró Yeferson en un video.

Agregó que “ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos, nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”.

Hasta el momento no se ha pronunciado más en redes para dar más detalles de las razones por las que su relación se acabó.