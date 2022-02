“Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer”, indicó el influencer, refiriéndose a su pareja actual.

“No me ahogué, nadie se ahogó. Una belleza, entonces que me voy a ponerme a quedar callado. Lo único que digo es que no son ‘cachos’, fue mi exnovia hace cuatro años”, puntualizó.

Finalmente, Cossio pidió a sus seguidores no etiquetarlo en ningún comentario referente al video, pues aseguró que es parte del pasado y no le interesa que lo mencionen en esa controversia.

La ex se pronunció

Sobre las declaraciones de Cossio, Sarah, su ex, se pronunció afirmando que “yo no he filtrado ningún video de nada con nadie. No me interesa y jamás lo haría. De hecho no tengo ningún material de aquel entonces en mi poder, todo lo eliminé. El video que salió en aquella página conmigo es muy viejo y lo subimos en una historia en mi Instagram en ese momento. Alguien debió haber grabado pantalla”.

Cabe recordar que el encargado de velar por la integridad de Dani Duke será el abogado David Daza, quien explicó lo siguiente con respecto al caso en un comunicado de prensa: “Como abogados de la ‘influencer’ ‘Dani Duke’ hemos decidido presentar acciones legales de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el grupo denominado ‘babados quilla’.