Yailin reveló las amenazas de Anuel con capturas de conversaciones

Yailin y Anuel están separados desde hace más de dos meses y, luego de esta ruptura, la mujer ha lanzado varias acusaciones en contra del cantante urbano, manifestando incluso que ha lanzado amenazas en contra de ella. Es necesario resaltar que de esta relación fallida hay un bebé de por medio, una vida que lastimosamente también ha sido motivo de las discusiones de estos dos artistas. Lea aquí: “Dile al mundo que me golpeabas embarazada”: Yailin denunció a Anuel

La cantante Yailin encendió nuevamente la polémica en contra de su expareja, el también cantante Anuel, luego de que por medio de sus redes sociales publicara unas imágenes de presuntas discusiones entre los dos. Se debe recordar que Anuel es el exnovio de Karol G, e inició una relación con Yailin momentos después de su ruptura amorosa con la paisa. Sin embargo, esta relación al parecer no fue la mejor.

“Yo sí me río. Si eres narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, dijo Yailin por medio de sus historias de Instagram. Además, Yailin publicó incluso algunas fotografías de su rostro con un hematoma en uno de sus pómulos, dando a entender que estos son producto de los golpes que recibía de Anuel. De hecho, la cantante se atrevió a publicar algunas capturas de las conversaciones que ha tenido con Anuel por medio de WhatsApp, en donde se puede ver que el hombre utiliza algunos comentarios amenazantes.

“Deja de ponerte en los papeles de buen padre. Yo estaba embarazada y cuando parí, que necesitaba dinero para la renta, para leche, para tu hija, tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, se puede leer en una de las capturas publicadas por Yailin.