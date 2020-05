¿Ya viste su nuevo look? Pipe Bueno cambió el color de su cabello

Son varios los artistas que se arriesgan a cambiar el estilo de su cabello durante la cuarentena. Esta vez el cantante de música popular, Pipe Bueno, no se quedó atrás, pues en su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde aparece con el cabello de color rubio. (Le puede interesar: Luisa Fernanda y Pipe Bueno revelaron el sexo de su bebé).

“Yo no sé Uds, pero en esta cuarentena he tenido días donde incluso he trabajado más, que en un día de aquellos normales, aparte de cumplir con los quehaceres de la casa”, se lee al inicio del mensaje que acompaña la publicación.

Con estas palabras no solo se refirió a cómo ha pasado la cuarentena junto a su novia y madre de su futuro hijo, Luis Fernanda, también alentó a sus seguidores con respecto a su nuevo color de cabello: “no teman a lo nuevo, experimenten, equivóquense, arriésguense”.

El artista también citó una frase del físico Albert Einstein, que dice: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo” La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países”, puntualizó.

Aquí te dejamos la foto publicada en el perfil del intérprete de ‘Cupido falló’.