“Ya se mueve”, Dulce María compartió imágenes de su embarazo

Por primera vez, la cantante Dulce María mostró en fotografías cómo luce su abultado vientre tras confirmar el pasado 8 de junio en sus redes sociales, que está esperando un bebé junto a su esposo Paco Álvarez. En esta oportunidad no dudó en compartir aquellas imágenes que muestran el avance de su gestación, acompañadas de un emotivo mensaje donde explica su experiencia como futura madre. (Lea aquí: Actriz de ‘Rebelde’ anunció que será mamá por primera vez).

“Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue... no para de crecer y a mí me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir”, dice al iniciar el mensaje.

La también actriz no solo se mostró muy feliz al compartir cómo luce su barriguita, sino también agradecida con Dios por permitirle vivir esta etapa maternal, aludiendo a que ya siente los primeros movimientos de su bebé.

“¡Ya se mueve! Solo me queda dar Gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos @pacoalvarezv y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen ”, dijo la intérprete de ‘Inevitable’.

Aquella publicación no solo estremeció de ternura a sus 7.5 millones de seguidores en Instagram, pues otras celebridades no dudaron en felicitarla, entre ellos algunos compañeros de la telenovela ‘Rebelde’, como es el caso de la actriz Gretell Valdéz quien comentó : “Qué emoción”.

Paco, padre del bebé que está esperando Dulce, también se animó a comentar la publicación con las siguientes palabras: “L@s amo muchísimo! Te ves preciosa y guapísima. No me cabe duda la gran mamá que ya eres y el amor que le das a nuestra familia. ¡Cada día estás más guapa!”. (Le puede interesar: Dulce María, exintegrante de RBD, se casa).

La actriz, de 34 años, ya había manifestado el año pasado que tenía muchas ganas de ser madre, pues en ese entonces aseguró que “Como empecé muy chiquitita (a trabajar), empecé a los cinco años, realmente sí es algo que quisiera, en un futuro no muy lejano”.

Cabe recordar que, recientemente, Dulce María anunció que hará parte del reparto de la serie ‘Falsa identidad’, donde le da vida al personaje de Victoria Lamas.