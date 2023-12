“Ya no soy joven”: Alci Acosta habló de su actual condición de salud

En plena época navideña, el famoso cantante colombiano Alci Acosta reapareció con un nostálgico mensaje sobre su salud. Luego de un largo tiempo fuera de los escenarios, el compositor escribió: “ya no soy joven. Me da tristeza”.

El creador de las famosas canciones 'La copa rota', 'No renunciaré', 'Traicionera' dio una entrevista al programa 'La Red' del canal Caracol, en la que confesó que se siente triste por no tener la misma vitalidad de siempre y por el pasar de los años.

Al mismo tiempo, Acosta reveló que desea regresar a las tarimas de las diferentes ciudades de Colombia, como lo hacía de costumbre en las últimas semanas del año; pero ahora, permanece en cuidados por su salud, sobre todo en posoperatorio por una cirugía que le practicaron por una obstrucción que le afectaba los nervios que conectan la columna con sus piernas.

"Siempre he tenido problemas con las piernas, me he defendido con un bastón, pero llegó el momento en que no era suficiente, y el problema iba cogiendo mayor intensidad", explicó.

No obstante, el artista no ha manifestado mejores resultados y le pide al cielo una nueva oportunidad para seguir animando con la música. “Le comenté al doctor que no veía la mejoría todavía, y me dijo que tenía que tener paciencia, que era una cirugía bastante complicada. Ya no soy un muchacho, hace poquito cumplí 85 años, entonces la recuperación es más lenta”, finalizó diciendo.