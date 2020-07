¿Y el Covid-19? Andrea Valdiri se toma la saliva de sus amigos

Aunque algunas historias fueron eliminadas de su cuenta en Instagram, los internautas no le dejaron de pasar el juego que la famosa digital hizo con sus allegados a través de un dado en el que estaban las penitencias.

“La cuarentena ha dado para todo” es una de las frases más comunes que hemos escuchado durante estos días de aislamiento, donde nos convertimos en testigos de todo lo que han hecho algunos famosos e influencers por seguir robándose la atención. Ahora, la barranquillera Andrea Valdiri, está bajo el ojo del huracán después de compartir con sus millones de seguidores un desagradable reto del que sus amigos hicieron parte. (Lea aquí: Andrea Valdiri vs Nicolás Arrieta, todo por un concurso de redes )

A la bailarina le tocó tomarse la saliva de sus dos amigos y lo hizo sin importarle si estaban o no contagiados de coronavirus. La barranquillera, que vomitó después de ingerir la saliva de sus amigos, dijo: “Se me bajó hasta la presión. ¡Qué vaina tan horrible!”.

“Tanta precaución y pedagogía sobre el COVID-19 se va a la basura con actos como el ‘reto’ de Andrea Valdiri de beberse la saliva de sus amigos.

¿Qué hay en la cabeza de los ‘influencers’ de la ciudad?”; “Médicos luchado en hospitales contra el COVID y Andrea Valdiri grabándose bebiendo saliva de tres amigos. ¿En serio ese es tipo de influencer que seguimos?”; “Buenas tardes. Utilizo este medio para decir que lo que hizo la “Influencer” barranquillera, Andrea Valdiri, tragándose la saliva de sus compañeros y vomitando, es el acto más irresponsable y asqueroso que he visto en las redes. ¡No me representa!”; “El video que hizo Andrea Valdiri es completamente asqueroso y absurdo. Da un mal mensaje a sus seguidores en medio de una emergencia sanitaria por COVID-19. Esto no es normal, es una brutalidad”; “Nunca vi a alguien tan desesperado por reconocimiento y aceptación en redes como Andrea valdiri. Rifa cosas para tener vistas y hasta traga saliva de otra gente por likes. Es la influencer más asquerosa de Colombia y nadie debería seguirla”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter sobre el desagradable reto de Valdiri.