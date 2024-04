“Y con ustedes, Chelito De Castro”

Basta con escuchar los acordes de ese piano y la inolvidable voz de Joe Arroyo presentándolo, para saber ante quién se está. El genio que ejecuta ese sonido sobre las blancas y negras, no es otro que el barranquillero Chelito De Castro, un músico consagrado que, además de su talento, ostenta el indiscutible sabor Caribe.

Darío Alberto De Castro Vásquez, es el nombre de pila de este artista orgullo de su tierra, dónde como asegura, ha sido profeta y más que eso, se convirtió en un referente de la identidad musical que augura reconocimiento en la posteridad.

Siendo un artista con tantos pergaminos, pudo partir a hacer carrera fuera del país, pero hasta ahora nada iguala lo que vive en Barranquilla. “Hay cosas que no son negociables. Soy feliz y afortunado por la familia que he tenido, mi padre, mi madre, y soy profeta en mi tierra, me aprecian y respetan, entonces irme a otro lado, no tiene sentido para empezar de cero”, afirma aferrado a sus sentimientos.

No recuerda hacer algo diferente antes de los cuatro años que no estuviera ligado a la interpretación de instrumentos musicales. Su padre, el inolvidable periodista Chelo De Castro, atendió la inquietud artística del menor de sus hijos, y la Navidad llegó cargada de juguetes alusivos, por lo que desde ese momento no ha tenido otra motivación para su vida que se escape a la música.