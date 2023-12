Wolfy, un joven talento que viene con su nuevo sencillo ‘No va’

Cartagena es una ciudad llena de talentos musicales y jóvenes soñadores. Entre ellos está Sebastián Horta Rosado, quien lleva sangre barranquillera pero actualmente reside en la hermosa Heroica. Con tan solo 19 años, ‘Wolfy’, como es llamado artísticamente, quiere dedicarse a la música y poder vivir de ella. Lea: “Cristo es quien me conoce”: Jessica Cediel responde a críticas sobre sus escotes

“Sé que esta canción tiene mucho potencial, por eso mismo la veo más allá de mis expectativas. He contado con la fortuna de que no solo me encanta a mí sino al público, que desde antes que saliera el tema ya lo estaban esperando. Espero que después de este tema se abran puertas para posibles colaboraciones con grandes exponentes de la Costa”, expresó el artista.

El video oficial de la canción es un concepto creado por Andrea Fajardo y Daniel Rangel, productores audiovisuales, y se desarrolló en un escenario que representa una tusa colectiva de amigas, mientras cantan 'No va' antes de salir de rumba.

Escuche aquí la canción: