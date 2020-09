El escenario no es nuevo para el dominicano Willie Gómez, quien empieza a promocionarse en todos los países tras tomar la decisión más importante de su vida, incursionar en la música, pero esta vez con su voz, toda vez que su exitosa carrera se fundamenta en el baile al lado de grandes figuras.

Nacido en Santo Domingo, a los once años se traslada a Miami con su familia y tres años más tarde se decide a entrar a la academia para prepararse en canto, baile y actuación. Recuerda que desde muy chico su afición estaba centrada en la televisión, allí, frente a la pantalla, soñaba y practicaba como sería su vida inmersa en el arte.

No tardó en tomar ventaja en su aprendizaje y a los 16 años se le presentó la primera oportunidad de trabajar como bailarín en Univisión, y a partir de ahí no faltaron los llamados para acompañar a importantes figuras desde sus coreografías en las galas de premios y otros eventos de carácter masivo, de allí que es muy reconocido en ese ambiente.

Enfocarse en su carrera como bailarín fue su reto, compartiendo en los mejores escenarios con importantes figuras de la música, pero advierte que siempre estuvo claro en su mente, que más adelante haría lo propio, por lo que hace cuatro años decidió regresar a la música a través de su voz y se intensificaron entonces las clases de canto.

El proceso no era fácil, pero Willie lo asumió y encaminado también en la composición, empezó a preparar el material que ya se da a conocer en su interpretación. El artista indica que al sentir que había llegado a un punto interesante en su carrera de bailarín y que era el momento del cambio, aunque siempre sintió el respaldo de una carrera hecha a pulso y que dio buenos frutos.

Willie Gómez fue por muchos años el bailarín principal de Britney Spears en su show de Las Vegas, y allí precisamente empezaron las motivaciones a través de los comentarios que recibía de los asistentes, quienes siempre le insistieron que en su presentación había algo más que debía explotar.

De otra parte, vale aclarar que el dominicano siempre fue parte del equipo de bailarines de Christina Aguilera, Katy Perry, Kesha y Chayanne, entre otros caracterizados por su alta exigencia en sus shows y su presentación más reciente y con muchos méritos, acompañando a JLo en el Súper Bowl 2020.

Mojados, la marca del éxito

Willie nunca le expuso a las estrellas que acompañaba su inquietud por cantar, sólo lo comentó en su momento con Britney Spears, a quien le dio un CD con covers y la respuesta fue motivadora, toda vez que le hizo ver su talento más allá de la pista de baile.

Llegó el momento de salir con su nuevo proyecto y “Mojados”, dio cuenta de un artista preparado para cantar, con una conexión especial que se ha sabido involucrar ese pop latino que le atrae y seguramente lo llevará de vuelta a los escenarios.

La canción compuesta hace dos años, fue uno de los primeros temas en preparar y como él mismo advierte, su esencia de bailarín le indica de forma tácita lo que se quiere escuchar para que el cuerpo empiece a disfrutar. “Mojados” está cargada de sensualidad y se trata de esas historias que pueden ocurrir en cualquier lugar, al conocer a esa persona que capta la atención de inmediato y es la ideal para culminar una noche de baile, explica el cantautor.

El remix está muy bien trabajado, tiene la sensualidad y el flow de la también dominicana Sharlene, quien le sumó aún más sensualidad al tema. En cuanto al video, es una pieza especial que se basó en diversión por parte de los dos artistas.

La vida de Willie Gómez ha cambiado notablemente, sin salir del escenario es un nuevo reto al que se enfrenta, está feliz, siente que puede convertir experiencias e historias en música y sin dejar de bailar, que es lo más importante, porque en definitiva el arte es su naturaleza.

Las sorpresas no paran, este cantante de alegría innata advierte que no pensó que podía sacar tanto provecho a la situación actual, sin embargo todo se ha dado y la promoción de su sencillo no se ha detenido, continúa haciendo presencia en medios de manera virtual y la canción subiendo en las principales listas.