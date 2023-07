$!Willie Colón compara al presidente Gustavo Petro con Joe Biden, ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro atraviesa por una complicada situación familiar, después de que este sábado, 29 de julio, la Fiscalía General de la Nación diera orden de captura contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este hecho se dio después de que Day Vásquez revelara en entrevista con Semana, que Nicolás Petro recibió 600 millones de pesos por parte del exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido también como alias 'Hombre Malboro'. Además de eso, recibió 400 millones de pesos por parte del hijo del también conocido Turco Hilsaca.

Desde el momento en el que se destapó todo el escándalo, el presidente habría cortado toda comunicación con su hijo y no volvieron a aparecer juntos. De hecho, se generó una polémica porque el jefe de Estado confesó en una entrevista que él no lo había criado. Esta respuesta generó polémica porque sería para hacerle el quite al escándalo que sacudía a su hijo, y que además estaba salpicando su gobierno.

Sin embargo, este sábado 29 de julio, Petro no ocultó su tristeza por la captura de su hijo. El Presidente de la República fue uno de los primeros en reaccionar frente a la captura de su hijo y su exesposa Day Vásquez.