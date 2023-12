¿Will Smith ya tiene novia? Pillan al actor con una mujer parecida a su ex

El pasado 11 de octubre una revelación hecha por Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, destapó lo que sería una crisis matrimonial de la pareja, luego del escándalo de la gala de los premios Óscar. Lea: Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

“Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo”, afirma la actriz, que tiene dos hijos con Will Smith.

Pese a esto, ninguno de los dos se han sentido preparados para divorciarse formalmente, ya que según contó Jada un día hizo la promesa de no hacerlo y todavía no ha podido romperla. Lea: La foto de Jada Pinkett y Will Smith que causa furor en redes sociales