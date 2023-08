Will Smith se sincera: “el éxito y el dinero no equivalen a felicidad”

En entrevista con el también actor Kevin Hart, el príncipe del rap habló sobre su proceso más personal y familiar dentro del ojo público. Y aunque se siente orgulloso de su rol como padre y la familia que construyó, no olvida lo difícil que fue haber crecido con un padre abusador.

Su legado por el mundo de las artes continúa a través de sus hijos que han incursionado como actores, cantantes e iconos de la moda. Sin embargo, Will Smith está arrepentido de haberlos involucrado en el mundo del entretenimiento e impulsarlos a ser las celebridades que son hoy en día. Lea aquí: Will Smith se pronunció, en Instagram, sobre la huelga de actores: esto dijo

En la categoría de ‘Grandes actores de Hollywood’ entra Will Smith. El rapero y productor de cine estadounidense es admirado por sus actuaciones en producciones como ‘Soy Leyenda’, ‘Hombres de negro’, ‘En busca de la felicidad’, entre otras.

“Ya hemos hablado que mi padre era un abusador. Me dije a mí mismo que nunca tendría esa clase de energía con mi familia, y tenía un sueño, una idea de la familia que estaba construyendo”, admitió Smith.

En el momento más glorioso de su carrera y cuando sentía que estaba sosteniendo a su familia según los estándares de una sociedad, se dio cuenta que ahí no se encontraba la felicidad y todo pasó a un segundo plano.

“Nadie era feliz. Nadie quería ser el miembro del pelotón. Willow fue la primera en amotinarse, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad”, narró el actor de Focus. Lea aquí: Tras un año del bofetón, Chris Rock habla sobre Will Smith

Para Will Smith “no se puede tener todo al mismo tiempo” porque cuando se piensa de esa manera lo que se deja un “rastro de tierra quemada”.

El actor hace un llamado de atención a que todas las familias examinen en qué camino están buscando la felicidad.