El sitio web The Hollywood Reporter dijo que el escándalo protagonizado por Smith y Rock en la edición número 94 de los premios de la Academia, además del abandono de Will a esta institución, fue el detonante para que Netflix tomara la decisión de dejar de lado el proyecto para así desligarse del actor.

Netflix ha roto lazos con Will Smith por la sonada polémica de la noche de los Óscar. El gigante del streaming estaba buscando un nuevo director para la película ‘Fast and Loose’, tras la renuncia de su director, David Leitch, una semana previa a los Óscar. Lea aquí: ¿Will Smith puede perder el Óscar por cachetear a Chris Rock?

Por otro lado, Apple+ está en la posproducción de ‘Emancipation’, donde Will encarna al personaje principal, pero la plataforma no ha querido dar declaraciones sobre el futuro de esta cinta que está anunciada para este año... ¡Pero eso no es todo! ‘Bad Boys 4’, de Sony, está en desarrollo y el actor ya había recibido 40 páginas del guion, pero ahora este proyecto está en pausa a causa de la polémica en los Óscar, según una fuente de The Hollywood Reporter. Le puede interesar: La Academia de Hollywood acepta la “renuncia inmediata” de Will Smith

Recodemos que el viernes el actor envió un comunicado en el que manifestaba que renunciaba a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y David Rubin, presidente de esta, “aceptó en forma inmediata” la decisión del reconocido actor y aseguró que se está avanzando en los procesos disciplinarios contra Smith por violación a las políticas de conducta durante la edición número 94 de los Premios Óscar.