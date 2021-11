Will Smith tiene a sus seguidores pendientes a vida. El actor de Hollywood publicó este martes, 9 de noviembre, su autobiografía luego de varios meses de espera. (Lea aquí: Will Smith y la inesperada confesión que preocupó a sus fans)

Tal parece que el actor se metió tanto en el personaje que quedó flechazo de la actriz, mayor por 25 años, a la que tenía que ver todos los días en grabaciones.

“Sheree y yo estábamos en los primeros meses de nuestro matrimonio con un bebé recién nacido y para Sheree puedo imaginar que esta experiencia fue, como mínimo, inquietante”, escribió Will Smith en el libro.

Finalmente, tras terminar el rodaje Will tuvo que regresar a Los Ángeles, pero confesó que no dejó de pensar en la actriz por varios meses, aunque no alcanzaron a tener nada.

En la autobiografía titulada ‘WILL’ el artista contó detalles de la separación con Sheree Zampino, su matrimonio con Jada Pinkett Smith y su niñez.