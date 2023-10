Will Smith apareció en redes después de las declaraciones de su esposa

En una reciente entrevista con Hoda Kotb de NBC News, Jada confirmó que ella y Will llevan siete años separados. Aunque no es un “divorcio oficial”, Jada explicó que estaban “exhaustos de intentarlo” para el año 2016. A pesar de las dificultades, ambos están comprometidos en encontrar una solución. La pareja, que se casó en 1997 y tiene tres hijos, está trabajando en conjunto para superar los desafíos. Lea aquí: Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

El nuevo libro de memorias de Jada, Worthy, estará disponible en todas las librerías a partir del 17 de octubre, ofreciendo una visión profunda de su vida y su matrimonio.