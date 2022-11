Wilfrido Vargas, hospitalizado de urgencias en Bogotá, ¿qué le pasó?

Además, pidió disculpas al público de Soacha, donde tenía una presentación pendiente este fin de semana, sin embargo, no pudo cumplir por cuestiones de salud.

“Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer generaron un quebranto en mis condiciones de salud lo que no me permitió estar allí con ustedes. Por fortuna fui atendido de urgencias por un equipo médico maravilloso, gracias a Dios mi estado de salud se encuentra controlado y estable. Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que esto haya ocurrido en mi carrera. Espero pronto estar en óptimas condiciones para volver a reunirme con mi público. Un gran abrazo”, comentó el artista de 73 años.

Como era de esperarse, sus seguidores aprovecharon para dejarle mensajes de pronta recuperación.

“Oramos para que sigas con más fuerza”, “Amén que bueno que esté estable con dios va estar 100%100 recuperado pronto”, “Pronta recuperación abrazos al King”, “Soacha Colombia. Cerca maestro. Que se recupere pronto y sigan los éxitos”, “Larga vida y salud para usted maestro”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.