Wendy Guevara: en esto se gastará la fortuna que ganó en el reality mexicano

Wendy dijo que si ganaba ayudaría a sus padres económicamente para que ya no tuvieran que trabajar. “A mi mamá le quiero poner una tortillería”, dijo en el reality show. “Para que ya ella no trabaje y que mejor contrate a alguien”.

Wendy hizo historia como la primera concursante transexual en ganar un reality show en México. La influencer y empresaria mexicana recibió más de 18 millones de votos. "Estoy muy agradecida que me dieran la oportunidad a una chica así como yo, a una chica de la comunidad trans", dijo en entrevista con NMás+.

“No tengo palabras, no me la puedo creer todavía”, añadió sobre resultar ganadora. “Cuando iba a entrar al reality iba un poquito incomoda porque dije: ‘soy una chica trans, no sé si ellos están muy acostumbrados a dormir con una chica como yo’, porque de repente hay gente que es muy machista, y la verdad todos estos chicos hicieron lo contrario, fueron un amor. Me sentí super arropada”, dijo.