Vuelve a sonar Bob Marley, ya se escucha su banda sonora

Bob Marley and the Wailers - One Love: Original Motion Picture Soundtrack incluye 17 de las grabaciones más conocidas de la desaparecida estrella del reggae, que aparecerán en el drama biográfico del director Reinaldo Marcus Green. La película se estrena en los cines de todo el país el 14 de febrero.

La banda sonora de Bob Marley: One Love ya está disponible en Dolby ATMOS, mezclada por Nick Rives, que mezcló “Legend”, “Exodus”, “Catch A Fire” y “Burnin’” en colaboración con el patrimonio de Marley. (Lea aquí: Carlos Vives y Manuel Turizo estarán esta noche en Barranquilla)

Producida por Paramount Pictures en colaboración con la familia Marley, está protagonizada por Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Barbie, Peaky Blinders) como Marley, Lashana Lynch (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, No Time to Die) como su esposa Rita, y James Norton (Little Women, Mr. Jones) como el fundador de Island Records, Chris Blackwell.

El film explora la vida y el legado del magnético cantautor Marley, cuyas grabaciones Island de los años 70 consagraron tanto al músico como al reggae jamaicano en la escena internacional. Centrándose en un período crucial y tumultuoso de su vida, la película abarca el intento de asesinato en su casa de Kingston en diciembre de 1976, en medio de un período de intensa violencia política en Jamaica que dejó a Marley, su esposa y su manager heridos; su impresionante aparición en el concierto gratuito Smile Jamaica dos días después del ataque; su estancia en Inglaterra, donde grabó su álbum superventas Exodus; y su dramático regreso a los escenarios en Jamaica en el concierto por la paz One Love de abril de 1978. Por primera vez en la gran pantalla, descubra la poderosa historia de superación de Bob y el viaje que hay detrás de su música revolucionaria.

“La música de Bob está llena de conciencia y mensajes de unidad y amor”. Ziggy Marley reflexiona: “Sus palabras y la forma en que vivió su vida siempre han inspirado a la gente a ser mejor. Estamos orgullosos de compartir la historia de mi padre con esta película y de seguir difundiendo sus mensajes con su música”.