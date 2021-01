Aunque no son muy claros los motivos que los llevaron a separarse, Andrea está esperando su segundo hijo cuyo padre es el artista pero ni el inesperado embarazo logró juntarlos nuevamente. (Lea aquí: Andrea Valdiri reconfirma su soltería y envía indirectas a su ex )

En la noche de este martes, Valdiri decidió hacer un video en vivo a través de Instagram para responder algunas preguntas de sus fieles seguidores y por supuesto le cuestionaron acerca su relación con Lowe. “¿Volverías con Lowe? Fue una de las preguntas que le hicieron, a lo que ella no dudó en responder.

“Tengo dos maneras para hacerlo, una como si fuera para mi mamá y otra como si fuera para las redes sociales”, empezó diciendo entre risas.

“Para mi mamá: Jamás y nunca”, expresó.

“Para las redes sociales, depende de lo que pase en el transcurso del tiempo y si se me da la oportunidad, resolvemos los problemas y el hombre cambia, de pronto se de la oportunidad más adelante, por ahora no. Ahora viene un hijo, hay que estar pendiente a eso. Caramelo repetido no llena álbum”, sostuvo. Así es como Andrea, por el momento, descarta sus intenciones de volver a involucrarse emocionalmente con Lowe León.