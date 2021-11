“Estoy súper orgullosa de haber logrado esto, fue un objetivo que me propuse y como siempre lo he hecho, gracias a Dios, lo alcancé. Me siento feliz de representar a mi gente cartagenera en este nuevo concurso que está mostrando que la gente del pueblo también puede lograr que se muestren las Fiestas de Independencia como debe ser”, dijo Viviana Díaz, Reina Popular, a El Universal.

Para ella, algunas de las virtudes que la llevaron a ser elegida como la nueva soberana están la seguridad, la fluidez con la que se desenvuelve para hablar con todo tipo de persona y su calidad humana.

Ahora, Viviana se debe preparar para participar en el Reinado Nacional del Turismo, donde representará a Bolívar.

“Iré a ese certamen con mucha seguridad, sabiduría, entrega a Dios y fe. Me siento feliz y desde ya estoy esperando lo que toque”, puntualizó.

Así se vivió la gala

Con el desfile en traje de baño, las 20 candidatas abrieron el evento, que se llevó a cabo en el Club Naval y recibió a las decenas de comitivas que se dieron cita para apoyar a la representante de su barrio.

Seguidamente se eligió al barrio El Educador como Miss Elegancia y posteriormente llegó a tarima la agrupación salsera Charanga Joven, quienes pusieron a bailar y cantar al público temas como ‘Soy’, ‘El apartamento’, ‘En carne viva’, entre otros.

Asimismo, Giblack, invitado especial, subió al escenario y saludó a los cartageneros con su canción de moda ‘El avioncito’, haciendo a la vez la coreografía.

Brillaron en traje de fantasía

Con aplausos, pitos y gritos, el pueblo cartagenero recibió a las 20 aspirantes, quienes una a una desfilaron en traje de fantasía, derrochando belleza en el escenario.

Canutillos, brillo y transparencias, fueron los ingredientes que predominaron en los vestidos de las aspirantes al Reinado Popular.

En medio del desfile, Arroyo de Piedra fue elegida como Miss Puntualidad por ser una de las candidatas que siempre llegaba a tiempo a los ensayos y eventos.

Antes del veredicto final, el vallenato de Cristián Pérez hizo su aparición en el escenario. El cartagenero puso su toque al son de acordeón y emocionó al público, que permanecía ansioso por conocer a la Reina Popular 2021.