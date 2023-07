Vincent Van love: el arquitecto que puso el corazón en la música

Vincent Van Love es un hombre de 67 años nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia. A muy temprana edad descubrió su amor por los instrumentos y la música clásica, pero la vida lo llevó a convertirse en un arquitecto. Años más tarde se mudó a Cartagena, que se convirtió en la musa de su inspiración, atrapándolo con cada puesta en escena de los atardeceres sobre el Mar Caribe y la magia de cada rincón del cordón amurallado.

Sin embargo no sería hasta un otoño del 2012, cuando se encontraba en Alemania, visitando a su nieto que le había nacido, cuando de repente sintió que la letra de una canción le emergía por dentro, agarró una pequeña libreta que su nuera le había regalado a su esposa para que anotara palabras en alemán y comenzó a escribirla ahí. Dice que lo primero que lo empujó a escribirla fue el sentimiento de extrañar a una ciudad de la que estaba a miles de kilómetros de distancia y a la que recordaba por su calidez: “Esa nostalgia me llevó a crear la canción, a volcar esa visión que siempre he tenido de Cartagena como fotógrafo y arquitecto”. Y así fue como nació ‘Cartagena, rincón del Caribe’, la canción que ya está disponible en todas las plataformas de reproducción musical.

Sin embargo no fue hasta una década después cuando quiso que la canción saliera a la luz: "Tengo que comenzar a sacar mi música, porque el objetivo del arte es darlo a conocer, no quedarse uno con el guardado", pensó, y así fue como contactó a Bobby Pérez, su productor musical, quien realizó un arreglo de Big Band e invitó a Cenelia Alcázar, una de las voces insignia del bolero en Cartagena, para que participara junto a él en el proyecto.