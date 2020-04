Viña Machado, más valiente que nunca en la serie ‘El General Naranjo’

¿Cómo es su personaje en ‘El General Naranjo’, la serie que estrena el Canal Caracol?

-Interpreto a la esposa de un policía y quien es la mejor amiga de la esposa del General Naranjo, Esperanza de Talero, que es un homenaje a las cientos de viudas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Ella quedó viuda con un hijo de dos años y otro en la panza y que además, es real, pues su esposo es uno de los policías que lanza desde el helicóptero en la toma al Palacio de Justicia y no sale vivo de allí.

Aunque no es la primera vez que lo hace, ¿qué tan difícil es interpretar personajes basados en personas de la vida real?

-Al inicio no lo sabía. Lo supe cuando Diego Cadavid me lo contó. Además, tan sólo hasta el día del estreno de Fox, pude conocer al General Naranjo y a la esposa del mejor amigo del General, y allí, ella me contó que Esperanza, aunque no es el nombre real, en verdad tiene muchas de las características que tiene en la serie.

Colombia es femenina, es una tierra femenina que tiene un poder masculino muy grande, pero en realidad son las madres las que dan vida, las que cuidan y protegen, y al final, son las principales víctimas de cualquier tipo de violencia en el país.