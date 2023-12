Video: Zac Efron recibe estrella en Hollywood ¡Go Linces!

“Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (...) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera”, dijo minutos antes de develar su estrella. Lea aquí: Carta a un amigo: tributo a Matthew Perry, al gran Chandler Bing

El actor, cantante y bailarín calificó de “surrealista” la experiencia de recibir un homenaje que consideró que es una “verdadera tradición de Hollywood”, y dedicó todo su discurso para agradecer a sus familiares, amigos y seguidores, que lo han acompañado en su carrera.

“Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (...) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa”, señaló. Lea aquí: Zac Efron vuelve a revolucionar las redes con irreconocible cambio físico

El protagonista de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ (2019) estuvo acompañado por grandes amigos como Miles Teller, con quien trabajó en ‘The Akward Moment’ (2014), el director Sean Durkin y Jeremy Allen White, con quienes recientemente llevó a cabo la cinta ‘The Iron Claw’, sobre la vida del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia, que estrenará el 22 de diciembre.