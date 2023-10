Video: Yuranis León y su hija se disfrazan de monjas y le llueven críticas

En el video se observa a las mujeres lucir el atuendo característico de las mujeres consagradas a esta orden religiosa pero con un estilo “sexy” y “chic”. Lea: “El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

“Y soporten mi amor porque no le vamos a bajar”, sentenció Yuranis León, esposa de Mr Black, en una de sus historias de Instagram tras publicar un sugestivo video donde aparece junto a su hija, Yirlhe León, disfrazadas de monjas.

Rápidamente el video se llenó de comentarios a favor y en contra. Por un lado, muchos critican el disfraz de la 'Leona' por "irrespetuoso" y le piden "mesura".

“Les encanta esto el show, el drama, lo mediático, estar de boca en boca porque no viven de sus trabajos sino de la monetización que les da el que estén hablando de ellas todo el tiempo. Que no les sorprenda un disfraz como estos son mujeres que no tienen respeto por absolutamente nada nada es nada ... Una madre que cree que está ayudando a la hija alcahueteando todo y una hija que quiere ser feliz así tenga que pasar con encima de los demás”.