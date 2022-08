Video: Yuranis León respondió a críticas por ser “intensa”

La cantante de champeta y esposa de Mr. Black, Yuranis León, rompió el silencio y se refirió a las inunmerables críticas que ha recibido por parte de cibernautas en las redes sociales que la acusan de ser “intensa”.

Hace poco, la artista cartagenera acompañó a su esposo a República Dominicana a los premios Monitor Music Award, mismos a los que asistieron varios exponentes de la champeta como Criss y Ronny, Kevin Flórez y Zaider entre otros.

En las fotografías y videos publicados por los artistas champeteros se le ve a La Leona al lado de su marido todo el tiempo, pues ellos suelen ir juntos a cada uno de los espacios que el Mister o Yura estén invitados, haciendo honra al “juntos por siempre” que dieron en el altar. Lea aquí: Evento ‘Monitor Music Awards’ resaltará la champeta y se verá en 18 países

Pero los cibernautas criticaron fuertemente en las redes sociales a la esposa del intérprete de ‘Vive tu vida’, pues muchos aseguran que “es demasiado intensa, no deja salir al Mister solo pa’ ningún lado”.

“Yuranis, pero qué mon$% haces ahí”, “La sapa de la Yuranis ahí no encaja”, “El deber de ella es quedarse en su casa apoyando a su esposo desde lejos, no pegá como el chicle”, “Joda, Yuranis es la tapa de la olla, no deja a ese hombre ni que coja aire”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en las redes sociales.