“Acabo de levantar a ese man en el carro, pero no fue mi culpa. Yo iba pasando acá y él se me atravesó. Casi lo mató”, se le escucha decir a Yina en el video.

Calderón publicó un video explicando toda la situación y dijo que el hombre aceptó que fue un acto de imprudencia de su parte, pues no vio la señal de pare. Al lugar llegó un policía de tránsito e hicieron una conciliación en la que acordaron que el hombre repararía los daños de su moto mientras que ella se haría cargo de su vehículo. Le puede interesar: ¿Qué es la afasia, enfermedad que padece Bruce Willis?

“Bebé yo voy pasando una calle cuando ¡Pam, pum, pa, pa!, triple salto mortal, yo había estrellado a una persona, era un motociclista, el man rodó por mi carro, yo lo que hice fue frenar rápido, yo dije “Lo maté”... Entonces yo salgo del carro y el tipo estaba tirado en el piso, la moto vuelta mier**, mi carro vuelto mier** por la parte de adelante”, relató la influencer, y continuó: “El man se levanta de una y me dice “No, no pasó nada”, él todo lesionado, con la moto vuelta mier** y yo ¿Cómo así?, ¿Cómo así que no pasó nada señor?, ¡casi lo mato!”, pues imagínense que el señor no vio el pare y siguió como si nada”, puntualizó Yina.