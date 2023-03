Video: Westcol, el streamer colombiano que insultó a la comunidad LGBTQA+

“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balaz* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus maric*”, manifestó durante la transmisión.

Ey gente de #Ibagué , que opinan de este petardo... sean regionalistas y no ayuden a monetizar a ese imbecil. #WestCol pic.twitter.com/I8VB4bPTQ9

El alcalde de Ibagué se refirió a tales declaraciones: “Este personajillo desafortunado, yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria”, expresó. (Le puede interesar: 3 influencers que vale la pena ver: crean contenido de impacto social)

El streamer comentó que ha recibido amenazas después de los comentarios que hizo, y pidió que no lo trataran tan “fuerte”.