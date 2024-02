Video: Vallero Díaz asegura que Elder Dayán lo sacó de su concierto

“No sé si fue él o su equipo que me mandó sacar, pero todos vieron lo que pasó y no les importó. Estoy tranquilo porque la gente entendió todo y me apoyaron, pero eso sí no lo mostraron cuando el público que abalanzó a defender y los prendieron a trompadas para que me soltaran. Eso no lo dejaron ver”, compartió.

Asimismo, no se guardó nada y le llamó la atención al reconocido cantante de vallenato, recordándole cuando iba a los conciertos de su hermano Martín Elías y le pedía que lo dejara subir a la tarima. Insistió que él solo quería saludarlo desde el escenario y afirmó que asistentes del lugar pedían que cantara junto a su primo.