Video: una de las Kardashian muy ‘acaramelada’ con Michele Morrone

Khloe Kardashian no deja de ser noticia en la farándula y esta vez hizo estallar las redes sociales tras estar muy bien acompañada por uno de los actores más deseados del momento, se trata del italiano Michele Morrone, recordado por su papel de Massimo Torricelli en la película 365 días. Lea aquí: Protagonista de ‘365 días’ tuvo que besar a su rival en una escena

Durante el desfile, Khloe estuvo sentada junto a Michele, quien no dudó en sacarle conversación a la empresaria que, al parecer, correspondió a su plática. Además, ambas celebridades se tomaron fotos juntos en backstage y luego las publicaron en sus redes sociales, despertando los rumores de una posible relación, pues se veían muy a gusto uno al lado del otro.

¡Pero eso no es todo! El italiano y la estadounidense fueron sorprendidos abrazándose y hablándose al oído en el after party de Dolce & Gabbana. Incluso, algunos presentes en el evento aseguraron que el actor de 31 años no paraba de mirar a la Kardashian. Le puede interesar: Kim Kardashian y su increíble cambio de apariencia, ¿qué le pasó?

Hasta el momento no se ha confirmado que los famosos sostengan una relación, pero sí se rumora en las redes que de este encuentro posiblemente pudieron surgir sentimientos más allá de la amistad.